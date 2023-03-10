На Украине Юго-Западную железную дорогу переименуют в Центральную

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сделают это в рамках политики "дерусификации"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Украинские власти переименуют Юго-Западную железную дорогу в Центральную в рамках политики "дерусификации". Как сообщил в пятницу министр цифровой трансформации Михаил Федоров, такой вариант выбрали большинство участников голосования в приложении украинского электронного сервиса госуслуг "Дія" ("Действие").

"Юго-Западную и Южную ветви "Укржелдороги" назвали еще при географической привязке к Российской империи. <...> Потому это точно нужно менять. Уже выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги. Проголосовали 1,1 млн украинцев. Из них более 417,2 тыс. - за вариант "Центральная железная дорога", - написал министр в Telegram-канале.

Федоров добавил, что опрос о выборе нового названия для Южной железной дороги продлится в приложении до 17 марта.

Госкомпания "Укржелдорога" сообщила 21 февраля, что она начала реализацию трехлетней программы по "дерусификации", цель которой - ликвидация российских названий, указаний и изображений на объектах железнодорожного транспорта страны. В частности, решено принимать за нулевой километр, от которого отсчитывается расстояние на железных дорогах страны, Центральный вокзал Киева. До сих пор на табличках указывалось расстояние от Москвы.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря 2022 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что в 2022 году было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, 9 - Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.