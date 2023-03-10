Орбан: Запад охвачен военной лихорадкой, но другие страны выступают за мир на Украине

Премьер-министр Венгрии отметил, что за мирное урегулирование украинского конфликта в Западной Европе выступают только Будапешт и Ватикан

БУДАПЕШТ, 10 марта. /ТАСС/. Мировое сообщество расколото: западные лидеры охвачены военной лихорадкой, в то время как ведущие страны Азии и Африки призывают к миру на Украине. Такое мнение выразил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что в Западной Европе за мирное разрешение украинского конфликта выступают только Венгрия и Ватикан.

"Международное общественное мнение резко разделилось. Есть Запад и есть другие: турки, арабы, китайцы и африканцы - они призывают к прекращению огня и мирным переговорам", - сказал глава правительства. По его мнению, развивающиеся страны Азии и Африки страдают от нехватки продовольствия и экономических трудностей, а "западные лидеры охвачены военной лихорадкой". "Немцы начали с отправки защитных касок [украинской армии - прим. ТАСС], теперь направляют танки, и уже идут разговоры об отправке истребителей", - напомнил Орбан.

Он считает, что из всех стран ЕС только Венгрия выступает за немедленное прекращение военных действий на Украине, и только она и Ватикан "действительно хотят мира в Европе". Премьер предположил, что воинственная позиция других государств в отношении украинской ситуации объясняется их "различными интересами, в том числе экономическими".

Отвечая на вопросы по поводу проходящей сейчас реформы венгерских вооруженных сил, Орбан заявил, что им предстоит еще многое сделать для того, чтобы они отвечали современным требованиям. По его мнению, необходимость этого подтвердил вооруженный конфликт в соседней стране. "Однако мы хотим мира не потому, что не можем защитить себя, а потому, что война - это плохо, а мир - это хорошо", - подчеркнул глава правительства.