ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии без участия России

Она пройдет 20 марта в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Евросоюз намерен провести конференцию доноров помощи Турции и Сирии 20 марта в Брюсселе, но не пригласит на нее Россию. Об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.

"20 марта в Брюсселе Еврокомиссия и шведское председательство Совета ЕС проведут международную конференцию доноров помощи народам Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения", - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Сопредседателями конференции выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, мероприятие проводится в координации с властями Турции. На нее будут приглашены "страны ЕС, страны-кандидаты и потенциальные кандидаты (в этом статусе сейчас находятся Грузия и непризнанное Косово - прим. ТАСС), соседние государства и государства-партнеры, страны Группы 20, за исключением России, страны Персидского залива, а также ООН, международные и гуманитарные организации, международные финансовые институты".