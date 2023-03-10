Киргизия предложила создать механизмы неприменения силы между участниками ОДКБ

Глава МИД страны Жээнбек Кулубаев отметил, что Киргизия рассматривает членство в ОДКБ как одно из ключевых направлений внешней политики

БИШКЕК, 10 марта. /ТАСС/. Киргизская сторона выступает за создание в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) механизмов, которые предусматривают предотвращение применения силы между ее участниками в случае споров и разногласий. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев.

"Министр обратил внимание на необходимость дальнейшего укрепления и развития потенциала ОДКБ, особенно в части предотвращения кризисов в зоне ее ответственности и выработки юридически и политически обязывающих механизмов неприменения силы при решении двусторонних споров между государствами - членами ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы МИД. Министр также отметил, что Киргизия рассматривает членство в ОДКБ как одно из ключевых направлений внешней политики.

В свою очередь Тасмагамбетов, который впервые прибыл в Бишкек в качестве генерального секретаря организации, проинформировал Кулубаева об исполнении решений Совета коллективной безопасности ОДКБ и плане работы на текущий год. Он пообещал, что озвученные киргизской стороной предложения в части развития потенциала ОДКБ будут учтены.