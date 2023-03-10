СМИ Украины сообщили о первом применении ВСУ американской управляемой бомбы JDAM

По данным Klymenko Time, бомба была применена в районе Курдюмовки под Артемовском

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в Донбассе управляемую бомбу JDAM, поставленную США. С таким утверждением выступило в пятницу издание Klymenko Time.

По данным издания, бомба была применена в районе Курдюмовки под Артемовском (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике. В качестве подтверждения издание публикует видеозапись взрыва, которая распространяется в украинских Telegram-каналах. Официального подтверждения факта применения бомбы JDAM со стороны украинских властей и военных пока не поступало.

В конце февраля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США поставят Украине модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) на основе системы глобального позиционирования, которые позволят преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Как уточняет издание, конструкция с GPS-наведением крепится на авиабомбу массой от 226 до 907 кг и при помощи крыльев позволяет ей планировать к цели на расстоянии до 72 км.