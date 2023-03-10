Орбан: Украина может вести военные действия только до тех пор, пока США говорят "да"

По словам премьер-министра Венгрии, в последние годы США не принимали активного участия в формировании европейской политики, но после начала конфликта на Украине все изменилось

БУДАПЕШТ, 10 марта. /ТАСС/. Результаты президентских выборов в США в 2024 году могут повлиять на ситуацию на Украине, если конфликт в этой стране затянется еще на пару лет. Такое мнение выразил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он считает, что Украина может вести военные действия только до тех пор, пока Соединенные Штаты говорят "да", но если они скажут "нет", то сложится ситуация для прекращения огня. "[Бывший] президент [США Дональд] Трамп, который намерен вновь выставить свою кандидатуру на этот пост, хочет прекращения огня", - сказал Орбан. Поэтому, пояснил он, выборы в США в 2024 году могут оказать непосредственное влияние на ситуацию вокруг Украины. "Это может даже повлиять на исход войны", - подчеркнул премьер.

По его мнению, в последние годы США не принимали активного участия в формировании европейской политики, однако после начала вооруженного конфликта на Украине все изменилось. Соединенные Штаты возглавили "коалицию войны", стоящую за Украиной, отметил Орбан.

Ранее венгерское правительство неоднократно заявляло, что для урегулирования украинского конфликта переговоры должны идти не только между Украиной и Россией, но и между РФ и Соединенными Штатами, поскольку Вашингтон оказывает основную политическую и военную поддержку Киеву.