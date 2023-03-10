В Абхазии прокомментировали события в Грузии

По словам секретаря Совбеза республики Сергея Шамбы, соседней стране сейчас "не до Абхазии, там свои внутренние проблемы", но трудно прогнозировать, "во что это выльется"

СУХУМ, 10 марта. /ТАСС/. Абхазия находится в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседней Грузии, поскольку между двумя государствами не подписано мирное соглашение. Так прокомментировал ТАСС в пятницу секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба события в Грузии.

"Нестабильность в соседнем государстве всегда должна вызывать обеспокоенность, тем более что мы слышим тревожащие нас всякие призывы [в отношении Абхазии и Южной Осетии]. Это не может нас оставлять равнодушными. Мы, в принципе, всегда в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседнего государства, так как у нас не подписано мирное соглашение и наши взаимоотношения не вселяют оптимизма. Поэтому мы в любом случае всегда готовы к любым поворотам событий", - сказал Шамба.

По словам секретаря Совбеза Абхазии, общемировое обострение, СВО и все, что происходит в мировой политике, так или иначе касаются Абхазии. "Черноморский регион, как и Средиземноморский, исторически всегда был в центре таких глобальных мировых потрясений, вообще событий мирового порядка. Поэтому мы расслабляться никогда не могли, тем более сейчас, и предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности", - отметил Шамба.

По мнению политика, "Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется". "За все постсоветское время в Грузии происходят постоянные потрясения, периоды стабильности такие кратковременные, но даже когда там ситуация стабильная, от этого у нас угроз меньше не становится. Поэтому внимательно следим за тем, что происходит", - сказал Шамба.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Участников обоих митингов глубокой ночью разогнали силовики, которые применили водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов были задержаны более 130 человек. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" решила отозвать законопроект.