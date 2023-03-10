В Дании сообщили, что полиция анализирует фото с Кристиансё по делу о "Северных потоках"

Глава администрации острова Сорен Тиим Андерсен заявил, что правоохранители в январе опросили жителей и попросили предоставить фото от середины сентября 2022 года

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Датская полиция опросила в январе жителей небольшого острова Кристиансё по делу о диверсиях на "Северных потоках", попросила предоставить фото от середины сентября 2022 года. Об этом заявил в опубликованном в пятницу в газете Bild интервью глава администрации этого острова Сорен Тиим Андерсен.

"В декабре датская полиция попросила нас предоставить все данные нашего порта", - цитирует его издание. В начале января полиция попросила администрацию собрать фотографии, которые могли сделать местные жители и туристы с 16 по 18 сентября, то есть более чем за неделю до диверсий.

"18 января к нам на остров приехали сотрудники полиции, опросили отдельных жителей и ознакомились с некоторыми фотоматериалами", - добавил он.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии издания Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Кристиансё является частью архипелага Эртхольмен, расположен в 18 км от острова Борнхольм. Является самой восточной точкой Дании. На архипелаге постоянно проживают около 90 человек.