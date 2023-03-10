ФРГ обменивается с Данией и Швецией данными о следствии вокруг "Северных потоков"

Газета The New York Times ранее сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Германия, Дания и Швеция постоянно обмениваются данными о ходе расследования диверсий вокруг "Северных потоков". Об этом в пятницу на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Вы знаете, что шведские, датские и германские власти обмениваются информацией. Разумеется, в том числе правительства постоянно получают информацию о ходе расследовании", - сказала она.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.