10 марта, 11:22
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

ФРГ обменивается с Данией и Швецией данными о следствии вокруг "Северных потоков"

Газета The New York Times ранее сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Германия, Дания и Швеция постоянно обмениваются данными о ходе расследования диверсий вокруг "Северных потоков". Об этом в пятницу на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Читайте также
Что известно об утечках газа из "Северных потоков"

"Вы знаете, что шведские, датские и германские власти обмениваются информацией. Разумеется, в том числе правительства постоянно получают информацию о ходе расследовании", - сказала она.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. 

Теги:
ШвецияГерманияДанияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация