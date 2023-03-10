Акция протеста у парламента Грузии завершилась

Участники акции направились к расположенной неподалеку площади Свободы

ТБИЛИСИ, 10 марта. /ТАСС/. Акция протеста у парламента Грузии, депутаты которого в пятницу проголосовали против законопроекта об иноагентах, завершилась. Об этом сообщил грузинский телеканал Imedi.

Несколько сотен человек с утра стояли у входа в парламент, требуя от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" исполнить обещание об отзыве обеих версий законопроектов об иноагентах. После того как депутаты проголосовали во втором чтении против грузинской версии документа, а обращение об отзыве американской версии было принято на заседании бюро, участники акции некоторое время продолжали находиться около парламента, скандируя лозунги. Затем они направились к расположенной неподалеку площади Свободы.

Таким образом, в Тбилиси прекратились протесты, связанные с законодательной инициативой об иноагентах, вызвавшей массовые протесты и давление на власти со стороны стран Запада. О планах вновь устроить акцию в пятницу вечером представители оппозиции не сообщали. Ситуация в грузинской столице остается спокойной.