10 марта, 11:20
Протесты в Грузии

В Грузии заявили о прибытии бойцов с Украины для подогревания революционного сценария

ТБИЛИСИ, 10 марта. /ТАСС/. Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию. Об этом в пятницу заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

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"Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию этих политических процессов. Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет [Леван] Хабеишвили, и к этому добавилось то, что, можно сказать наверняка, из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", - сказал журналистам Вольский. 

Теги:
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичПротесты в Грузии
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