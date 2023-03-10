Суд Эстонии по процедурным неточностям отклонил жалобу о нарушениях на выборах в парламент

Государственный суд Эстонии сообщил, что жалобу сначала необходимо подать в Республиканскую избирательную комиссию

ВИЛЬНЮС, 10 марта. /ТАСС/. Государственный суд Эстонии отклонил в пятницу по процедурным соображениям жалобу оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии с требованием признать недействительными результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу (парламент) 5 марта. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"Жалобу сначала необходимо подать в Республиканскую избирательную комиссию, после выводов которой можно предпринимать следующие шаги", - приводятся в сообщении выводы судебной коллегии.

Оппозиционная партия утверждает, что во время голосования в интернете возникли аномалии и технические проблемы, которые ставят под сомнение надежность инфраструктуры, использовавшейся для голосования. Как отметил ее председатель Мартин Хельме, сложилась ситуация, при которой элементарные требования к безопасности и контролю не соблюдаются, а результаты выборов не поддаются проверке.

На парламентских выборах 5 марта в интернете проголосовали 312,2 тыс. человек, обычным способом - 301,6 тыс. Первый показатель превысил второй впервые в истории страны.

На выборах победила правящая Партия реформ, получившая в новом составе парламента 37 мест (на три больше по сравнению с предыдущими выборами). Консерваторы потеряли два места (17 мандатов).