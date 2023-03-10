Spiegel: разведке ФРГ ограничили передачу информации после скандала с возможным шпионом

По данным журнала, спецслужбы США, Великобритании и других стран озадачены, в частности, тем, насколько легко удалось подозреваемому вынести из BND крайне важный материал и "доставить его в Россию"

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Спецслужбы нескольких западных стран как минимум временно ограничили передачу секретной информации германской Федеральной разведывательной службе (BND) после того, как один из ее сотрудников был задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как пишет издание, BND "уже ощутила последствия скандала" вокруг задержания в BND предполагаемого "крота". Как минимум временно США, Великобритания и спецслужбы других стран ограничили поток информации в Берлин. Партнеров озадачило в том числе то, насколько легко удалось подозреваемому Карстену Л. вынести из BND крайне важный материал и "доставить его в Россию", пишет журнал. Многое говорит о том, что внутренние механизмы контроля в BND не сработали, отмечает Der Spiegel.

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По данным следствия ФРГ, он пытался передать российской стороне сведения о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T на Украине. Der Spiegel утверждает, что весной прошлого года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. "перехватить и передать точные данные GPS" HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили ВСУ.

По последней информации Der Spiegel, Карстен Л. пока хранит молчание по поводу предъявляемых ему обвинений. Он работал в аналитическом отделе BND. Подозреваемый имел доступ к полученной в ходе прослушки информации, которой с BND делились другие западные спецслужбы.

Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По информации Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем "доставил их в Россию".