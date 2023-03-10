Нетаньяху заявил о больших перспективах сотрудничества Италии и Израиля

По словам премьер-министра еврейского государства, в ближайшие месяцы страны должны провести заседание межправительственной комиссии для обсуждения дальнейших контактов в разных сферах

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Израиль и Италия имеют большие перспективы для сотрудничества, в ближайшие месяцы страны должны провести заседание межправительственной комиссии для обсуждения дальнейших контактов в разных сферах. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с итальянской коллегой Джорджей Мелони, которую он пригласил нанести ответный визит в еврейское государство.

"Дружба между Италией и Израилем имеет долгую историю и давно развивается. Я уверен, что у нас есть огромные перспективы для сотрудничества и улучшения связей", - сказал Нетаньяху, для которого этот визит в Италию стал второй зарубежной поездкой с момента возвращения на пост премьера в декабре 2022 года. Первый визит он совершил во Францию.

Глава израильского правительства отметил, что на встрече с Мелони они обстоятельно обсудили перспективы двустороннего взаимодействия. В частности, сказал он, Израиль готов помочь Италии в решении проблем с водными ресурсами, в чем еврейское государство имеет богатый опыт, а также хочет сотрудничать в сфере кибербезопасности и наращивать экспорт газа в Италию и в Европу.

"Мы обсудили сотрудничество и во многих других областях и хотим сделать шаг вперед, созвав через несколько месяцев в Израиле межправительственную встречу, на которой будут обсуждаться пути сотрудничества, возможно, в десятках областей на благо как итальянцев, так и израильтян. И, я думаю, на благо всей Европы и Израиля", - сказал Нетаньяху.

Он выразил убежденность, что эта встреча может принести хорошие результаты и напомнил, что последний раз итальяно-израильское совещание в таком формате проводилось почти десять лет назад. "Пришло время принять вас в Израиле и посмотреть, как мы можем поднять сотрудничество на новые высоты", - добавил израильский премьер, обращаясь к итальянской коллеге, поблагодарив ее за теплый прием.