10 марта, 16:35

В США заявили о сохранении курса по отношению к КНР с переизбранием Си Цзиньпина

В Белом доме отметили, что переизбрание не стало сюрпризом для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР не стало сюрпризом для Вашингтона, политика США по отношению к Китаю останется прежней. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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"Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок сюрпризом ни для кого не стало, мы этого ожидали, - сказал он. - Комментировать значение этого события для партии [Коммунистическая партия Китая] и для будущего Китая мы предоставим Пекину. Могу лишь сказать, что президент [США Джо Байден] сконцентрирован на управлении стратегическим соперничеством с Китаем. Мы находимся в хорошей позиции, чтобы добиться успеха в этом соревновании".

Мы намерены продолжать эту работу и попытаться разрешить наши обеспокоенности в отношении Китая по вопросам, где мы не согласны с ними, и в то же время будем искать возможности движения вперед там, где, на наш взгляд, возможно сотрудничество", - добавил Кирби. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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