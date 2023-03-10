10 марта, 16:49
Военная операция на Украине

Премьеры Индии и Австралии заявили о необходимости мирного решения конфликта на Украине

Его продолжение усугубляет неустойчивость глобальной экономики, отметили Нарендра Моди и Энтони Альбанезе

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министры Индии и Австралии Нарендра Моди и Энтони Альбанезе заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, продолжение которого усугубляет неустойчивость глобальной экономики. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу по итогам первого индийско-австралийского саммита.

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"Премьер-министры выразили обеспокоенность конфликтом и гуманитарной ситуацией на Украине, подтвердив необходимость немедленного прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта", - говорится в документе. Моди и Альбанезе "вновь заявили, что конфликт причиняет огромные человеческие страдания, усугубляя существующую неустойчивость глобальной экономической системы".

Альбанезе завершил в пятницу государственный визит в Нью-Дели. 

Теги:
АвстралияУкраинаИндияМоди, НарендраВоенная операция на УкраинеАльбанезе, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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