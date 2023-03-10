Байден высказался за улучшение арабскими странами отношений с Израилем

По словам президента США, "чем лучше будут отношения между Израилем и его арабскими соседями, тем лучше станет для всех"

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал к улучшению арабскими государствами отношений с Израилем в связи с объявлением Ирана и Саудовской Аравии о нормализации дипломатических связей.

"Чем лучше будут отношения между Израилем и его арабскими соседями, тем лучше станет для всех", - заявил в пятницу американский лидер, отвечая в Белом доме на просьбу журналистов прокомментировать новость о нормализации Тегераном и Эр-Риядом двусторонних дипломатических связей при посредничестве Пекина, что было расценено некоторыми аналитиками в Вашингтоне в том числе как свидетельство сокращения роли Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. От каких бы то ни было других заявлений на эту тему Байден воздержался.

В пятницу агентство Tasnim сообщило, что власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами, а также планируют открыть посольства в течение двух месяцев. Несколько дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем отмечается, что страны привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толпы протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.