Швейцария вслед за ЕС смягчила на полгода санкции против Сирии

ЕС ранее на шесть месяцев освободил некоторые гуманитарные организации от необходимости запрашивать предварительное разрешение на передачу помощи находящимся под санкциями лицам

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Швейцария вслед за Евросоюзом ослабила на полгода санкции против Сирии, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи пострадавшему от землетрясения населению. Об этом сообщило в пятницу швейцарское правительство - Федеральный совет.

В его заявлении подчеркивается, что правительство "переняло временные изменения, внесенные ЕС в свои санкции против Сирии с целью содействия быстрой доставке гуманитарной помощи". В Берне напомнили, что Евросоюз 23 февраля "изменил свои меры против Сирии, интегрировав в них временное широкомасштабное гуманитарное изъятие" из санкций. На шесть месяцев ЕС освободил ряд гуманитарных организаций от необходимости запрашивать предварительное разрешение на передачу гуманитарной помощи находящимся под санкциями лицам.

Это уже второе за последние семь дней смягчение Швейцарией санкций против Сирии. 3 марта правительство разрешило гуманитарным структурам, получающим средства от государства, предоставлять активы лицам и организациям, находящимся под санкциями. С 10 марта эта мера продлена на полгода.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.