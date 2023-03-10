На Украине отменили воздушную тревогу

Она действовала в большинстве областей страны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в пятницу вечером в большинстве областей Украины, была отменена спустя 20 минут после начала. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сирены прозвучали в Киеве в 19:39 мск. Затем в красной зоне оказались Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Все предупреждения были отменены к 20:02 мск.

В пятницу воздушная тревога уже объявлялась на всей территории страны, а также в отдельных регионах.