Еврокомиссия предложила создать реестр запросов на выплаты репараций Россией

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс высказал мнение, что это "должно стать неотъемлемой частью восстановления справедливости для Украины"

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций на выплаты репараций со стороны России. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции.

"Еврокомиссия предлагает создать реестр обращений украинских граждан и организаций об ущербе, понесенном ими от действий России. Мы должны иметь всю информацию, собранную в одном центральном месте. Мы должны знать все, что Россия должна оплатить, поскольку она должна заплатить очень большую цену", - сказал Рейндерс.

Он высказал мнение, что "репарации России должны стать неотъемлемой частью восстановления справедливости для Украины".

Он отметил, что ЕС продолжает работу по поиску юридически непротиворечивых способов "инвестирования блокированных российских активов, чтобы обеспечить финансирование восстановления Украины".

Рейндерс также сообщил, что страны ЕС договорились, что с июня в Гааге заработает центр по сбору доказательств якобы совершенных на Украине "военных преступлений России", с целью "последующего судебного преследования всех ответственных лиц". Страны ЕС совместно с международными партнерами намерены продолжать разрабатывать формат суда над Россией, который они хотят запустить сразу после завершения конфликта или до этого.