Как считает премьер-министр Венгрии, "мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную"

БУДАПЕШТ, 10 марта. /ТАСС/. Союзные Киеву страны Запада весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

"Существует серьезная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях - отметил Орбан. - Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине".

По оценке премьера, Украина способна продолжать боевые действия только до тех пор, пока велят США, в противном случае Киев пошел бы на мирные переговоры.

По мнению главы правительства, только Венгрия и Ватикан являются единственными силами в Европе, которые выступают за мир. Как отметил Орбан, важно укреплять венгерские вооруженные силы, одновременно продолжая предпринимать усилия для мирного урегулирования конфликтов.