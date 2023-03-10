10 марта, 17:59,
обновлено 10 марта, 18:27
Военная операция на Украине

Орбан заявил о серьезном риске отправки Западом войск на Украину

Как считает премьер-министр Венгрии, "мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную"

БУДАПЕШТ, 10 марта. /ТАСС/. Союзные Киеву страны Запада весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

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"Существует серьезная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях - отметил Орбан. - Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине".

По оценке премьера, Украина способна продолжать боевые действия только до тех пор, пока велят США, в противном случае Киев пошел бы на мирные переговоры.

По мнению главы правительства, только Венгрия и Ватикан являются единственными силами в Европе, которые выступают за мир. Как отметил Орбан, важно укреплять венгерские вооруженные силы, одновременно продолжая предпринимать усилия для мирного урегулирования конфликтов. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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