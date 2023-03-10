Белоруссия предложила Мозамбику развивать логистику через порт Бейра

Посол Мозамбика в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха подтвердил заинтересованность республики в поставках белорусской продукции, "давно зарекомендовавшей себя на Африканском континенте и в мире"

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Белоруссия предлагает Мозамбику проработать транспортно-логистические цепочки в том числе с задействованием мозамбикского порта Бейра для расширения торгово-экономических связей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте белорусского посольства в Москве по итогам состоявшейся в пятницу встречи посла республики Дмитрия Крутого с мозамбикским коллегой Жозе Матеушем Муарией Катупхой.

"[Крутой] предложил послу Мозамбика рассмотреть возможность осуществления совместных проектов между тремя странами. Принимая во внимание роль мозамбикского порта Бейра в торговых путях региона, отметил целесообразность проработки транспортно-логистических цепочек для расширения торгово-экономических связей между нашими странами", - говорится в сообщении.

Катупха выразил согласие с данным подходом, подчеркнув, что его "реализация способствовала бы существенному оживлению торгово-экономических связей". Дипломат подтвердил "заинтересованность Мозамбика в поставках белорусской продукции, давно зарекомендовавшей себя на Африканском континенте и в мире, - сельскохозяйственной техники, удобрений, лекарств, технологий для сельского хозяйства".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Зимбабве в конце января обсудил с лидером страны Эммерсоном Мнангагвой перспективы развития двустороннего сотрудничества. Глава белорусского МИД Сергей Алейник позднее отметил, что Минск планомерно выстраивает взаимодействие с африканскими странами.

Порт Бейра, расположенный на побережье Индийского океана, является одним из крупнейших в Мозамбике наряду с Мапуту и Накала.