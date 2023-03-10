Полиция Молдавии провела обыски по делу о подготовке в Турции организаторов беспорядков

Она изъяла $11 тыс. в офисах проводящей антиправительственные протесты оппозиционной партии "Шор"

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Молдавская полиция провела обыски у граждан, которые, как подозревают правоохранители, недавно вернулись из Турции, где проходили подготовку к организации массовых беспорядков в ходе антиправительственных протестов в Кишиневе.

"Среди лиц, по месту жительства которых были проведены обыски, есть и граждане, которые недавно вернулись в Молдавию из Турции, где они участвовали в тренировках по организации массовых беспорядков и сопротивлению правоохранительным органам, использованию пиротехнических изделий и применению оружия во время организуемых акций протеста", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Telegram-канале Инспектората полиции республики. В нем отмечено, что полиция изъяла $11 тыс. в ходе проведенных в пятницу обысков в офисах проводящей антиправительственные протесты оппозиционной партии "Шор". Также стражи порядка изъяли у подозреваемых пару наручников и "некоторое количество вещества с запахом марихуаны".

Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что спецслужбы и полиция проверяют сообщения о том, что в страну для организации беспорядков пыталась въехать группа мужчин, прошедших специальную подготовку в Турции. По данным Пограничной полиции Молдавии, в аэропорту Кишинева задержали группу граждан прилетевших из Стамбула. Из них четверым иностранцам запретили въезд в страну, а пассажиров с молдавским гражданством пропустили после проверки.

Позже считающийся близким к властям Молдавии телеканал TV8 сообщил, что молодых людей из задержанной в аэропорту группы подозревают в прохождении подготовки на одной из баз в Турции. Их, как утверждается, готовили для организации беспорядков в ходе идущих в Молдавии протестов оппозиции. Однако в партии "Шор", которая выступает ключевым организатором акций, отвергли подобные заявления.

Накануне антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила о задержании трех представителей оппозиционной партии "Шор", в автомобилях которых были обнаружены крупные суммы денег - €50 тыс. и 2,5 млн леев (около €126 тыс.), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить эти средства.

В этом году партия "Шор" и ряд внепарламентских партий и общественных деятелей, которые ранее объединились в "Движение за народ", возобновили антиправительственные акции протеста. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество и отопление домов. Ранее президент страны Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.