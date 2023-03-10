В МИД Британии считают, что ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего региона

Они также нарушают резолюции Совбеза ООН, добавили в ведомстве

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Ракетные запуски, осуществляемые КНДР, представляют угрозу для всего Восточноазиатского региона и нарушают резолюции Совбеза ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Великобритании в связи с информацией об очередном испытании баллистической ракеты, осуществленном Пхеньяном.

"Запуск баллистической ракеты Северной Кореей, состоявшийся 9 марта, является нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные запуски баллистических ракет создают угрозу для мира и стабильности в регионе, - сказано в документе. - Соединенное Королевство продолжает обращать внимание на факты нарушения резолюций Совбеза ООН. Мы настоятельно призываем Северную Корею вернуться к диалогу и сделать убедительные шаги к денуклеаризации".

Агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, что в четверг КНДР выпустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. По данным Сеула, она была выпущена примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск) из района города Нампхо.

Во вторник Генштаб Корейской народной армии заявил, что на южнокорейской территории рядом с межкорейской границей прошли артиллерийские стрельбы, которые в Пхеньяне расценили как провокацию.