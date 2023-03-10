Норвегия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS

По словам главы Минобороны королевства Бьорна Арильда Грама, продолжающиеся российские атаки на украинскую инфраструктуру подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Киева

СТОКГОЛЬМ, 10 марта. /ТАСС/. Норвегия предоставит Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте правительства королевства, который ссылается на министра обороны Бьорна Арильда Грама, посетившего Киев.

"Норвегия ранее уже предоставляла оборудование и обучение для американских ЗРК NASAMS, переданных Украине. Этот вклад был высоко оценен и способствовал отражению ракетных атак. Продолжающиеся российские атаки на украинскую инфраструктуру подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования противовоздушной обороны Украины. Киев неоднократно обращался к международным партнерам с просьбой предоставить системы ПВО в больших количествах и лучшего качества", - отметил Грам.

ЗРК NASAMS малого и среднего радиуса действия совместно разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В основе комплекса - авиационные ракеты класса "воздух - воздух", адаптированные для пуска с наземной установки.

По данным из открытых источников, в современных версиях NASAMS используется модульная распределенная система, которая может объединять до 12 пусковых установок с шестью боеготовыми ракетами на каждой, до восьми радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-64F1, мобильный командный пункт и машину с электронно-оптической системой поиска и сопровождения целей. РЛС имеет инструментальную дальность обнаружения целей 120 км, а относительно малая масса (1,8 тонны) и небольшие габариты позволяют размещать ее на армейском внедорожнике. Количество одновременно обстреливаемых целей - до 72. Также комплексу может быть придан другой радар, совместимый с поддерживаемыми протоколами передачи информации.