Киев и Осло начали обсуждать вопрос обучения украинских пилотов

По словам президента Украины Владимира Зеленского, они с премьер-министром Финляндии Санной Марин рассмотрели, в частности, 14-й пакет военной помощи Киеву со стороны Хельсинки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу по итогам встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом в Киеве заявил, что страны начали обсуждать вопрос об обучении украинских пилотов.

"Обговорили дополнительные шаги, которые мы можем сделать вместе с Норвегией. <...> К слову, начинаем обсуждать с Норвегией возможности тренировочной миссии для наших пилотов", - сказал он в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский также утверждает, что на переговорах с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая в пятницу посетила с визитом Киев, обсудил новый, 14-й пакет военной помощи Киеву со стороны Хельсинки, а также сотрудничество в структурах Евросоюза.

Киев на протяжении последних недель пытается добиться у западных стран поставок истребителей.

8 марта президент Польши, власти которой до этого сообщали о готовности поставить Украине истребители МиГ-29 лишь в коалиции с другими странами НАТО, Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN заявил о том, что Варшава готова передать данные самолеты Киеву. 9 марта глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь заявил, что Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине партии истребителей МиГ-29, ранее стоявших на вооружении армий обеих стран.

4 марта телеканал NBC сообщил, что в США прибыли украинские летчики, уточнив, что в марте приедут еще восемь пилотов. Позднее газета Politico со ссылкой на источники проинформировала, что прибытие двух украинских летчиков в США для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16, не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной. Соединенные Штаты заявляют, что во время командировки украинских летчиков в США изучается возможность оснащения самолетов МиГ-29 американскими высокоточными ракетами.