Заявления Зеленского, предупреждение Орбана, ситуация в Артемовске. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), сообщил в пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Минобороны РФ объявило, что не планирует "никаких дополнительных мероприятий" в рамках частичной мобилизации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности украинцев к взрывам на "Северных потоках", а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о готовности западных союзников Киева отправить на украинскую территорию войска.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские военные продолжили активные действия на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, Киев в этом районе за сутки потерял более 120 человек убитыми и свыше 10 единиц техники.

Потери Киева на купянском, краснолиманском, а также южнодонецком и запорожском направлениях в министерстве оценили примерно в 210 человек и около 10 единиц техники, включая танк. На херсонском направлении украинские военные, по информации Минобороны РФ, потеряли до 20 человек и 5 единиц техники.

В ведомстве также заявили об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса С-300 на территории Донецкой Народной Республики, а также потере Киевом истребителя Су-27 в воздушном бою в районе Марьинки. Таким образом, число уничтоженных с начала специальной военной операции украинских самолетов достигло 400, следует из сообщений Минобороны.

Украинские военные готовят контрнаступление в районе Артемовска, заявил Пригожин. По его словам, в ЧВК "Вагнер" делают "все возможное, чтобы этого не произошло".

Киев рассчитывает провести контрнаступление "примерно через два месяца", заявил в интервью итальянской газете "Стампа" советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что украинские военные нуждаются в увеличении поставок артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм.

Комментарий Минобороны

Министерство обороны России не проводит и не планирует "никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации", заявили на брифинге Национального центра управления обороной РФ. В ведомстве отметили, что "под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации" возросло количество обращений на горячую линию министерства по вопросам прохождения военной службы добровольцами и мобилизованными россиянами.

Вокруг "Северных потоков"

Украинцы непричастны к взрывам на "Северных потоках", заявил Зеленский, комментируя публикации западных СМИ, согласно которым диверсию совершила некая "проукраинская группировка". "Украинцы точно этого не делали", - сказал он на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.

В Москве также не доверяют новой версии - глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ее "детским лепетом". Если объективное расследование взрывов на газопроводах будет заблокировано, Россия "будет думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку", предупредил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял к сведению новые данные СМИ о взрывах на "Северных потоках" и "рад, что расследование продвигается", сообщила представитель германского правительства Кристиане Хофман. При этом она отказалась отвечать на любые вопросы, связанные с ходом следствия, перенаправив их в Генеральную прокуратуру ФРГ.

Предупреждение Орбана

Западные союзники Киева близки к тому, чтобы направить на Украину свои войска, заявил премьер-министр Венгрии в интервью радиостанции Kossuth. По его мнению, "мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную", а "лидеры западного мира больны военной лихорадкой".

Он также выразил уверенность в том, что Украина может вести боевые действия, пока получает одобрение Соединенных Штатов, а если американская позиция изменится, станет возможным прекращение огня.

Британско-французский саммит

Франция и Великобритания "в краткосрочной перспективе" помогут Украине "провести контрнаступление, которое она планирует". Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, которая стала первым за пять лет британско-французским саммитом.

Он заявил, что в вопросе переговоров об урегулировании конфликта слово за Киевом, который "начнет переговоры, когда сможет вести их на своих условиях", и пообещал сделать все, чтобы "этот конфликт не распространился на весь мир".

По словам Сунака, Лондон и Париж согласились совместно "обучать украинских морских пехотинцев".

Оружие для Киева

Киев впервые применил под Артемовском управляемую бомбу JDAM, полученную от Вашингтона, сообщило украинское издание Klymenko Time. Официальных подтверждений со стороны Украины пока не поступало.

Украинские военные пока не получили американские системы противовоздушной обороны Patriot, заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя публикацию газеты Financial Times. Помощник министра армии (сухопутных войск) США Дуглас Буш 8 марта говорил, что эти системы начнут работать на украинской территории "очень скоро".

Швейцария подтвердила приверженность запрету на реэкспорт военных материалов швейцарского производства в третьи страны. В правительстве страны пояснили, что решили "придерживаться нынешней практики", которая основана на национальном законодательстве и "давней гуманитарной традиции Швейцарии как нейтрального государства".