Президент Чили сменил главу МИД и еще четырех министров

Новым главой дипломатического ведомства назначен Альберто ван Клаверен

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 марта. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич в пятницу произвел перестановки в правительстве, сменив в том числе министра иностранных дел.

"Начинается второй год нашего правительства, и после тщательного анализа я решил произвести перестановки в кабинете министров на уровне глав ведомств и их заместителей", - сказал Борич на церемонии, которая транслировалась на странице администрации президента в Twitter.

Новым главой МИД был назначен Альберто ван Клаверен, представлявший интересы Чили в территориальном споре с Перу, который рассматривал Международный суд ООН в Гааге. Кроме того, в 2006-2009 годах он занимал пост замминистра иностранных дел в правительстве экс-президента Чили Мишель Бачелет. Во главе МИД Альберто ван Клаверен сменит Антонию Уррехолу, которая в январе оказалась в центре скандала из-за попавшей в СМИ аудиозаписи, на которой она критикует посла Аргентины в Чили.

Новым министром общественных работ была назначена Джессика Лопес, культуры - Хаиме де Агирре, науки - Сильвия Диас. Министерство спорта возглавил бывший футболист сборной Чили Хаиме Писарро.

Всего в состав нынешнего правительства Чили входят 24 министра.