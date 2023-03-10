10 марта, 20:28
Протесты в Грузии

Абхазские силовые структуры переходят на усиленный режим работы из-за событий в Грузии

Абхазские силовые структуры переходят на усиленный режим работы из-за событий в Грузии
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что в поле деятельности силовых структур - широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой страны от внутренних и внешних угроз

СУХУМ, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) и Государственной службы охраны Абхазии переходят на усиленный режим несения службы в связи с событиями в Грузии. Соответствующее поручение дал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщила его пресс-служба в пятницу.

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"Президент провел встречу с председателем СГБ Робертом Киут и начальником Госслужбы охраны Дмитрием Дбар. Бжания подчеркнул, что в поле деятельности силовых структур - широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой страны от внутренних и внешних угроз. Президент поручил Дбар и Киут перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии", - говорится в сообщении.

Ранее Бжания обсудил с руководством республиканских силовых ведомств повышение мобилизационной готовности в стране. В том заседании приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель министра обороны по подготовке соединений и частей резерва Нодар Авидзба, начальник Генерального штаба вооруженных сил Владимир Савченко и председатель СГБ Роберт Киут. 

Теги:
АбхазияГрузияПротесты в Грузии
© Информационное агентство ТАСС
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