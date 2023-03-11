Спикер нижней палаты парламента Чехии посетит Тайвань и США

Маркета Пекарова-Адамова планирует провести в Вашингтоне переговоры с представителями Конгресса США

ПРАГА, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова через две недели отправится с визитом на Тайвань, а в мае - в США. Об этом она сообщила в пятницу информационному агентству CTK.

"Через две недели планируется визит на Тайвань в сопровождении делегации предпринимателей, муниципальных властей, научно-исследовательских организаций и [организаций, действующих в сфере] образования, - приводит агентство слова спикера. - Делегация предпринимателей будет сопровождать [меня] в мае в ходе визита в Вашингтон".

Депутаты обеих палат парламента приветствуют развитие отношений Чехии с Тайванем. Внимание сторон сосредоточено на активизации торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в науке и образовании. В чешском парламенте не оспаривают принцип "одного Китая" и руководствуются им в политике.

Пекарова-Адамова в Вашингтоне планирует провести переговоры с представителями Конгресса США.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине считают его неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.