Лукашенко: Варшаве придется отступить в вопросе ограничений перевозок через границу

Президент Белоруссии указал на то, что действия Польши не приемлют многие государства, в том числе и члены ЕС

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польше придется отступить в ситуации с ограничениями на перемещение грузовых автомобилей через белорусско-польскую границу.

"Я думаю, что, как бы американцы ни пытались уничтожить Европу, в том числе этим гадким методом, все равно Европе придется, особенно полякам, здесь отступить", - заявил Лукашенко в ходе состоявшегося в пятницу заседания Совета министров, фрагмент видеозаписи которого показал телеканал ОНТ.

Белорусский президент указал на то, что действия Польши, последовательно ограничивающей работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией, не приемлют многие государства, в том числе и члены Европейского союза.

"Даже Германия категорически не приемлет действия поляков на границе с Беларусью. Они (польские власти - прим. ТАСС) застопорили все. И самое интересное, что меньше всего от этого страдаем мы (Белоруссия - прим. ТАСС). А больше всего страдают на востоке: Китай, особенно Казахстан, даже турки, Арабские Эмираты. Все восстали против этого", - сказал Лукашенко.

На польско-белорусской границе находятся шесть автомобильных пунктов пропуска, из которых к началу февраля 2023 года три не функционировали по инициативе Варшавы. 10 февраля Польша прекратила работу пограничного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский пункт - "Берестовица"), мотивируя это интересами безопасности. С 21 февраля Варшава запретила движение через пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") грузового автотранспорта, не зарегистрированного в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Без ограничений в настоящее время работает только пункт пропуска "Тересполь" ("Брест"), через который идет движение пассажирского транспорта.