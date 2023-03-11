США и ЕС заявили о планах добиваться интеграции Украины в энергорынок Европы

По данным Еврокомиссии, поставки СПГ из Соединенных Штатов в 2022 году достигли примерно 10 млрд куб. м, тогда как в 2021 году они составляли порядка 4,2 млрд куб. м

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз будут добиваться дальнейшей интеграции Украины в энергорынок Европы, а также работать над диверсификацией источников энергоносителей для Европы и снижением ее энергопотребления. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам их переговоров в Вашингтоне в пятницу.

"Мы продолжим работать вместе над укреплением энергетической безопасности и устойчивости в Европе путем диверсификации источников энергии, снижения потребления и сокращения зависимости Европы от ископаемых источников энергии. Мы также продолжим нашу тесную координацию по поддержке энергобезопасности Украины путем ее дальнейшей интеграции в энергорынки Европы", - говорится в документе.

В документе отмечается, что запущенная прошлой вечной США и Еврокомиссией договоренность о расширении поставок в Европу американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить газовую зависимость ЕС от России, "превысила свои задачи, обеспечив вдвое большие поставки СПГ, чем предполагалось изначально", что позволило ограничить последствия энергетического кризиса в Европе.

В документе нет конкретных цифр, но, по данным Еврокомиссии, поставки СПГ из США в 2022 году достигли примерно 10 млрд куб. м, тогда как в 2021 году они составляли порядка 4,2 млрд куб. м.

Доля США в общем импорте газа ЕС в 2022 году составляет около 14%, эта страна находится на третьем месте. Первое и второе места делят Россия и Норвегия, каждая из которых поставляет в сумме порядка 25 млрд куб. м газа, на четвертом месте - Алжир, на пятом - Катар.