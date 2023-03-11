Париж и Лондон призвали Москву вернуться к участию в ДСНВ

Стороны также "выразили обеспокоенность в связи с тем, что Россия объявила о готовности провести ядерные испытания"

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Франция и Великобритания считают Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) важным инструментом контроля над ядерными вооружениями и призывают Россию вернуться к участию в этом соглашении. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита, прошедшего в пятницу в Париже.

"Франция и Великобритания сожалеют о том, что Россия приняла решение приостановить свое участие в СНВ-3, который является важнейшим инструментом контроля над ядерными вооружениями и обеспечения стратегической стабильности, - отмечается в коммюнике. - Они призывают Россию безотлагательно вернуться к полному соблюдению положений договора". "В этом контексте Париж и Лондон подтвердили свою приверженность совместному заявлению глав государств и правительств пяти держав, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и гонке вооружений и призвали РФ подтвердить приверженность принципам и обязательствам декларации, принятой 3 января 2022 года, как на словах, так и на деле", - подчеркивается в заявлении.

Стороны также "выразили обеспокоенность в связи с тем, что Россия объявила о готовности провести ядерные испытания". Франция и Великобритания "подтвердили важность Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Россия подписала и ратифицировала. Они считают необходимым, чтобы "Россия соблюдала мораторий на проведение ядерных испытаний", говорится в заявлении.

Франко-британский саммит состоялся впервые с 2018 года. Перерыв в проведении полномасштабных встреч на высшем уровне был вызван ухудшением отношений двух стран и обострением разногласий сторон по некоторым вопросам, в том числе по миграционной проблеме.

Президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.

В этом же послании президент РФ поставил Минобороны и Росатому задачу возобновить в случае необходимости в России ядерные испытания. Они "должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости, но первой Россия их проводить не будет".