Нефтяные платформы на шельфе Британии могут остановить работу из-за забастовок

Их планируют проводить с 29 марта по 7 июня

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Работа более чем двух десятков нефтяных платформ на континентальном шельфе Великобритании может быть приостановлена из-за серии забастовок, о которых объявили работники сервисных компаний. Об этом сообщил в пятницу профсоюз Unite, объединяющий почти 1,5 млн человек в Великобритании и Ирландии.

"Профсоюз Unite сегодня подтвердил, что 200 сотрудников [сервисной] компании Sparrows Offshore Services примут участие в предстоящей забастовке, которая может привести к остановке работы десятков платформ на континентальном шельфе Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

Сотрудники Sparrows Offshore Services, обслуживающей в том числе платформы компаний BP, Shell, Apache и Harbour Energy, требуют повышения зарплат. Забастовки продолжительностью 24, 48 и 72 часа планируется проводить с 29 марта по 7 июня. Unite предупреждает, что в случае невыполнения требований бастующие могут бессрочно прекратить работу.

"Нефтегазовая отрасль утопает в рекордных прибылях. В 2022 году BP получила 23 млрд фунтов ($27,7 млрд - прим. ТАСС), что более чем вдвое превышает показатели 2021 года, - заявила генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм. - Однако это не влияет на зарплаты работников, а условия их труда не становятся лучше".

Волна забастовок, вызванных резким ростом инфляции (10,5% по итогам прошлого года), падением реальных доходов и уровня жизни населения, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках принимают участие железнодорожники, водители автобусов, медработники, сотрудники служб неотложной помощи, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители некоторых других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.