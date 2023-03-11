Соперник Эрдогана на выборах заявил, что оппозиция нуждается в квалифицированных кадрах

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу отметил, что осознает важность миссии, которую он на себя возложил, приняв решение составить конкуренцию на президентских выборах нынешнему лидеру

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что она нуждается в квалифицированных кадрах для решения проблем, с которыми сталкивается республика. Выступая в пятницу в эфире телеканала Fox TV, он также отметил, что осознает, какую важную миссию возложил на себя, приняв решение составить конкуренцию на президентских выборах действующему лидеру Тайипу Эрдогану.

"Я в курсе важности миссии, которую возложил на себя. При этом я исхожу из того, что у нас нет нерешаемых проблем, если мы решительно и настойчиво будем использовать свои интересы на благо страны и ее граждан. Часть проблем, которые стоят перед нами, носят долгосрочный характер, часть решаема в краткосрочной перспективе. Для их решения мы нуждаемся в квалифицированных кадрах", - сказал лидер турецкой оппозиции.

Эрдоган в минувшую пятниц подписал у указ о назначении президентских и парламентских выборов на 14 мая вместо 18 июня, когда они изначально планировались. Это решение в тот же день было утверждено Высшим избирательным советом и опубликовано в правительственном вестнике Resmi Gazete, что фактически знаменует старт 60-дневной предвыборной кампании.

Местные социологи не исключают возможности проведения президентских выборов в Турции в два тура, второй, как сообщил в пятницу в ЦИК страны, в таком случае состоится 28 мая.

Социологические опросы, которые проводят компании по изучению общественного мнения, прочат победу действующему президенту или лидеру оппозиции в зависимости от того, по чьему заказу организованы. Проправительственная газета Sabah на этой неделе разместила результаты опроса, согласно которому рейтинг Эрдогана составляет 52%. В то же время газета Cumhuriyet, поддерживающая оппозицию, привела итоги исследования, согласно которому Кылычдароглу может набрать на президентских выборах 56,8% голосов избирателей.

Предыдущие президентские выборы прошли в Турции в 2018 году. Эрдоган набрал на них 52,6% голосов избирателей.