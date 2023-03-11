Зеленский ввел санкции против некоторых российских букмекерских контор

Ограничения введены в том числе против компаний "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 287 юридических лиц, включая несколько российских букмекерских контор. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте офиса главы государства.

Ограничения введены в том числе против компаний "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп". Санкции введены также против оператора государственных лотерей "Спортлото".

Кроме того, ограничения наложены на зарегистрированную на Кипре крупную букмекерскую контору "Париматч". Санкции введены на срок от 5 до 50 лет.

В санкционный список также вошли 120 человек, в том числе предприниматели - граждане России, Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Ограничения против них введены на 50 лет.

Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничения на проведение торговых операций и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации государственного имущества на Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение украинских государственных наград.