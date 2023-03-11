Колумбия признала политический статус повстанцев из АНО и договорилась о прекращении огня

"Армия национального освобождения" осталась единственной крупной повстанческой группировкой в стране после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии"

МЕХИКО, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Колумбии признало по итогам второго раунда переговоров в Мексике с повстанцами из "Армии национального освобождения" (АНО) политический статус организации и достигло договоренностей о режиме прекращения огня. Об этом в пятницу было объявлено на церемонии завершения очередного раунда переговоров, которая транслировалась на сайте МИД Мексики.

"Национальное правительство в рамках своих конституционных и юридических полномочий, учитывая политическое признание АНО в качестве повстанческой вооруженной организации, ведет переговоры и диалог политического характера, направленные на поиск решений вооруженного конфликта, - говорится в заявлении по итогам раунда переговоров, зачитанном его участниками. - Объявляем о начале действия режима прекращения огня".

В конце 2022 года президент Колумбии Густаво Петро заявил о достижении соглашения о прекращении огня на полгода с пятью группировками, включая АНО. Позднее повстанцы заявили, что не заключали соглашений с правительством о длительном прекращении огня. В ответ власти Колумбии приостановили действие указа о перемирии с АНО.

Тем не менее 17-21 января в Каракасе прошел первый раунд переговоров между правительством и АНО. В конце диалога было объявлено, что в Мексике стороны начнут обсуждать и согласовывать двустороннее прекращение огня.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.