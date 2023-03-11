10 марта, 23:42

Президент Туниса выступил за назначение посла страны в Сирии

По словам Каиса Саида, он выступает против раздела Сирии на несколько государств

ТАСС, 11 марта. Президент Туниса Каис Саид в пятницу выступил за назначение посла своей страны в Сирии. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

"Нет оснований для отсутствия посла Туниса в сирийской столице Дамаске и отсутствия посла Сирии в Тунисе", - сказал глава государства во время встречи с главой тунисского МИД Набилем Аммаром.

"Вопрос о сирийском режиме и выборе народа - это вопрос, который нас не касается", - продолжал Саид. По словам президента, он выступает против раздела Сирии на несколько государств.

Ранее в феврале Саид выразил "поддержку со стороны тунисцев братскому сирийскому народу".

Тунис разорвал дипломатические отношения с Сирией вскоре после начала вооруженного конфликта в этой стране около десяти лет назад. 

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ТунисСаид, Каис
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