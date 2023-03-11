США и ЕС намерены препятствовать применению их разработок соперниками в военных целях

В совместном заявлении президента Соединенных штатов Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сказано, что стороны наращивают сотрудничество для "предотвращения утечек засекреченных новых технологических разработок"

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз намерены совместно принимать меры по пресечению использования их технологических разработок для наращивания военного и разведывательного потенциала тех стран, которые они считают соперниками. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, распространенном по итогам их встречи в Вашингтоне в пятницу.

Как говорится в документе, стороны "наращивают сотрудничество с целью предотвращения утечек засекреченных новых технологических разработок, а также иной продукции двойного назначения" в государства, "вызывающие беспокойство".

"Действующие у нас механизмы контроля, касающиеся экспорта, поступающих инвестиций и научного сотрудничества, являются жизненно важными инструментами, которые следует обновить, чтобы они соответствовали меняющейся геостратегической обстановке, - подчеркивается в совместном заявлении. - У нас есть общая заинтересованность в том, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний не использовались для технологических разработок, содействующих наращиванию военного и разведывательного потенциала наших стратегических соперников, в том числе путем заграничных инвестиций".