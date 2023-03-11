Зеленский поручил премьеру проверить возможность переименования РФ в "Московию"

Такое поручение президент Украины дал, поскольку петиция о переименовании России набрала необходимые 25 тыс. подписей для ее рассмотрения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименовать Россию в "Московию" в украинском языке. Об этом сообщается в ответе Зеленского на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента.

Такое поручение Зеленский дал, потому что петиция набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.

Зеленский попросил Шмыгаля изучить, насколько возможно переименование в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.

В петиции также предлагается заменить слова "Российская Федерация" на "Московская Федерация", "русский" на "московский".

В январе 2022 года в Киевском горсовете предложили переименовать Россию в "Московию". Киевский совет стал третьим украинским органом местной власти, который хотел переименовать Россию. В декабре 2021 года депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту о переименовании России в "Московию" для "восстановления исторической справедливости". Вслед за ними переименовать РФ захотели депутаты Ровенского областного совета, которые 17 декабря 2021 года проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту.