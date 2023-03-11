11 марта, 01:55,
обновлено 11 марта, 02:12

Зеленский поручил премьеру проверить возможность переименования РФ в "Московию"

Зеленский поручил премьеру проверить возможность переименования РФ в "Московию"
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Такое поручение президент Украины дал, поскольку петиция о переименовании России набрала необходимые 25 тыс. подписей для ее рассмотрения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименовать Россию в "Московию" в украинском языке. Об этом сообщается в ответе Зеленского на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента.

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Такое поручение Зеленский дал, потому что петиция набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.

Зеленский попросил Шмыгаля изучить, насколько возможно переименование в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.

В петиции также предлагается заменить слова "Российская Федерация" на "Московская Федерация", "русский" на "московский".

В январе 2022 года в Киевском горсовете предложили переименовать Россию в "Московию". Киевский совет стал третьим украинским органом местной власти, который хотел переименовать Россию. В декабре 2021 года депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту о переименовании России в "Московию" для "восстановления исторической справедливости". Вслед за ними переименовать РФ захотели депутаты Ровенского областного совета, которые 17 декабря 2021 года проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичШмыгаль, Денис Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
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