Американский военный инструктор на Украине призвал не недооценивать Россию

Он отметил, что русские постоянно ищут слабые места в обороне

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Западные политики не должны недооценивать действующие на Украине российские вооруженные силы, которые за прошедший год многому научились и набрались значительного опыта. Такое мнение высказал американский инструктор, обучающий украинских пограничников, в интервью журналу Newsweek, которое было опубликовано в пятницу.

Инструктор назвал лишь свое имя - Эрик. По информации журнала, у него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, хотя сейчас он находится в отставке. Эрик работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. Сейчас он координирует группу из 20 инструкторов (Newsweek не уточняет, все ли они являются иностранцами), которые занимаются обучением украинских пограничников.

"Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Если списать их, то они тебя удивят. Я уверен, что у русских есть еще много сюрпризов", - сказал он.

"Они думают и учатся, и это видно сейчас в их операциях, - продолжил Эрик. - Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне". Инструктор добавил, что "они научились и списывать их со счетов нельзя".