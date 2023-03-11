Чжан Юся и Хэ Вэйдун утверждены заместителями главы Центрального военного совета Китая

В пятницу парламент переизбрал Си Цзиньпина председателем ЦВС

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Члены 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва (высший законодательный орган) в субботу утвердили кандидатуры Чжан Юся и Хэ Вэйдуна на должность заместителей председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР - высшего государственного военного органа страны. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В пятницу парламент переизбрал Си Цзиньпина председателем ЦВС. Чжан Юся переизбран на пост зампредседателя ЦВС (занимает эту должность с 2018 года).

72-летний генерал Чжан Юся начал армейскую службу в 18 лет. Окончил Военную академию Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он служил в сухопутных войсках, занимал должности в командовании военным округом Пекина и Шэньяна (Северо-Восточный Китай). В 2013 году стал членом ЦВС, а в 2017 году вошел в состав Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

65-летний генерал Хэ Вэйдун служит в армии с 1972 года. Окончил Государственный университет оборонных технологий (город Чанша, Центральный Китай). Возглавлял командование военным округом провинции Цзянсу (восток страны), гарнизоном Шанхая, сухопутными войсками Западной зоны боевого командования НОАК и Восточной зоны боевого командования, в сферу ответственности которой входит остров Тайвань. Член Политбюро ЦК КПК с октября прошлого года.

Оба генерала занимают должности заместителей председателя Военного совета Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Члены Центрального военного совета

Членами ЦВС стали генерал Ли Шанфу (ожидается, что он займет должность министра обороны), начальник Объединенного штаба НОАК генерал Лю Чжэньли, начальник Управления по политической работе адмирал Мяо Хуа и секретарь Комиссии ЦВС по проверке дисциплины генерал Чжан Шэнминь. Последние двое входили в состав ЦВС ранее.

Центральный военный совет осуществляет руководство НОАК. Он выполняет функции параллельно с партийным органом управления вооруженными силами - Военным советом ЦК КПК. Обычно оба органа идентичны по составу.