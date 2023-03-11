Парламент КНР утвердил Лю Цзиньго на должность главы Государственного надзорного комитета

ГНК наделен расширенными полномочиями в борьбе с коррупцией

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва (высший законодательный орган) в субботу одобрили кандидатуру Лю Цзиньго на должность главы Государственного надзорного комитета (ГНК) КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Голосование состоялось на 4-м пленарном заседании 1-й сессии ВСНП 14-го созыва.

67-летний Лю Цзиньго родом из северной провинции Хэбэй вступил в ряды Коммунистической партии Китая в 20 лет, окончил партийную школу при Центральном комитете КПК. В 2005-2015 годы был замминистра общественной безопасности. Заместитель секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины с 2015 года и заместитель главы ГНК с 2018 года.

Государственный надзорный комитет КНР был создан в марте 2018 года. Он наделен расширенными полномочиями в борьбе с коррупцией.