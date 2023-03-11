Парламент Китая назначил Чжан Цзюня на должность председателя Верховного народного суда

Он сменил на этом посту 62-летнего Чжоу Цяна

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 14-го созыва в субботу утвердили 66-летнего Чжан Цзюня на должность председателя Верховного народного суда КНР. Ранее он занимал пост генерального прокурора Верховной народной прокуратуры.

Как сообщило агентство Xinhua, голосование состоялось на четвертом пленарном заседании сессии. Чжан Цзюнь сменил на этом посту 62-летнего Чжоу Цяна, который занимал должность с марта 2013 года.

Чжан Цзюнь родился в 1956 году в провинции Шаньдун, в 1974 году вступил в ряды Компартии Китая (КПК). В течение почти 30 лет работал на различных должностях в Верховном народном суде КНР. В 2012 году занял пост заместителя секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины Центрального комитета (ЦК) КПК.

В феврале 2017 года назначен министром юстиции КНР. По итогам прошедшего в октябре 2017 года XIX съезда КПК Чжан Цзюнь вошел в ЦК партии. В марте 2018-го назначен на должность генерального прокурора Верховной народной прокуратуры. По итогам XX съезда КПК Чжан Цзюнь вошел в состав ЦК очередного созыва.

Верховный народный суд является высшим судебным органом КНР. В его задачи входит осуществление надзора за деятельностью судов всех уровней, разъяснение судебной практики, а также разбирательство наиболее важных в общегосударственном масштабе дел.

Согласно Конституции КНР, Верховный народный суд подотчетен ВСНП и его Постоянному комитету. Председатель Верховного суда избирается на пять лет.