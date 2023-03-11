Парламент Китая назначил Ин Юна генеральным прокурором КНР

В прошлом году его назначили заместителем председателя комитета ВСНП по конституционному строительству и законодательству, а в сентябре он занял пост заместителя генпрокурора

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в субботу утвердили назначение Ин Юна на должность генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ин Юн родился в 1957 году. С 1977 по 1995 год он работал в полиции и других правоохранительных органах провинции Чжэцзян. С 1995 по 2003 год занимал должность замглавы Управления общественной безопасности этого региона. С 2003 по 2005 год являлся заместителем секретаря комиссии по проверке дисциплины провинции Чжэцзян.

Предположительно, в эти годы он мог познакомиться с Си Цзиньпином (будущий глава государства и партии был главой парткома провинции Чжэцзян с 2002 по 2007 год). С 2006 по 2007 год Ин Юн занимал должность председателя народного суда высшей ступени провинции Чжэцзян.

В 2007 году он переходит на работу в Шанхай, возглавляя городской суд высшей ступени. С 2013 по 2014 год занимает должность главы организационного отдела горкома КПК и главы партийной школы Шанхая.

С 2014 года Ин Юн был заместителем секретаря парткома Шанхая, а с 2017 по 2020 год одновременно занимал пост мэра города.

Командировка в Ухань

В начале 2020 года, на заре будущей пандемии, центральное руководство Китая было крайне недовольно ухудшением эпидемической ситуации в Ухане и в целом в провинции Хубэй. На этом фоне в феврале был снят с должности глава парткома этого региона Цзян Чаолян.

На замену ему на эту должность был назначен Ин Юн, что свидетельствовало о высоком доверии к нему со стороны высшего руководства страны. Новый секретарь парткома Хубэя ликвидировал вспышку и оправдал ожидания центрального правительства.

В апреле 2022 года Ин Юн был назначен заместителем председателя комитета ВСНП по конституционному строительству и законодательству, в сентябре того же года он занял пост заместителя генпрокурора, а по итогам XX съезда Компартии Китая в октябре сохранил свое место в новом составе ЦК.

Новая должность

В соответствии с конституцией КНР Верховная народная прокуратура является высшим органом государственного надзора за соблюдением законов. В круг ее задач входит руководство местными народными прокуратурами всех ступеней и специальными народными прокуратурами, рассмотрение и проведение следствия по делам, касающимся коррупции, хищений, посягательств на права граждан, пренебрежения служебными обязанностями и другим уголовным делам. Она осуществляет правовой контроль над судебным разбирательством и ходом следствия, а также выдает санкцию на арест наиболее серьезных уголовных правонарушителей.

Верховная народная прокуратура подотчетна и подконтрольна ВСНП и его Постоянному комитету.