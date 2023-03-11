Еще один венесуэльский оппозиционер объявил о планах участия в выборах президента

Энрике Каприлес уже дважды баллотировался на пост президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Миранда Энрике Каприлес намерен участвовать в праймериз, которые проведет оппозиция для определения единого кандидата в президенты страны. Об этом сообщила в пятницу возглавляемая политиком партия "Справедливость прежде всего".

"Справедливость прежде всего" обновилась, посоветовалась с регионами для выбора представителя на праймериз и полная сил идет навстречу объединяющей Венесуэле вместе с Каприлесом", - говорится на странице партии в Twitter.

Каприлес уже дважды баллотировался на пост президента. По итогам голосования в 2013 году он набрал 49,12% голосов. В 2017 году власти Венесуэлы запретили Каприлесу, который на тот момент занимал пост губернатора, претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Запрет все еще сохраняется. Ожидается, что президентские выборы в Венесуэле состоятся в 2024 году.

Ранее оппозиционная партия "Народная воля" объявила, что ее кандидатом на праймериз будет бывший спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, которого в 2019 году возглавляемый оппозицией парламент объявил главой государства из-за непризнания результатов президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий лидер страны Николас Мадуро. США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали оппозиционера президентом. В конце декабря прошлого года венесуэльская оппозиция упразднила так называемое временное правительство Гуайдо.