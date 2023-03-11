Премьер Вьетнама заявил о готовности развивать всеобъемлющее партнерство с США

Фам Минь Чинь отметил, что сотрудничество двух стран "основано на взаимном уважении независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов"

ХАНОЙ, 11 марта. /ТАСС/. Вьетнам готов продолжать вместе с Соединенными Штатами работать над дальнейшим развитием отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами. Об этом заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь, принимая директора Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр, сообщила в субботу газета Nhan Dan.

"Вьетнам готов работать с США для дальнейшего продвижения всеобъемлющего, углубленного и эффективного партнерства, которое обусловлено поддержкой Соединенными Штатами сильного, независимого и процветающего Вьетнама, основано на взаимном уважении независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга в соответствии с интересами народов двух стран ради мира, сотрудничества и развития в регионе и мире", - сказал глава правительства.

По словам премьера, взаимодействие Вьетнама и США в сферах экономики, торговли и инвестиций является важной опорой в отношениях между двумя странами. Вьетнам рассчитывает, что Соединенные Штаты продолжат усиливать поддержку республики в преодолении последствий войны, особенно в очистке вьетнамской земли от применявшихся в годы конфликта армией США ядохимикатов и в нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов. Также он призвал стороны продвигать сотрудничество в области реагирования на изменение климата, в сферах здравоохранения и образования, в поддержке зеленой и цифровой трансформации.

В свою очередь Пауэр выразила благодарность правительству Вьетнама за тесное взаимодействие с USAID, что способствует эффективной реализации финансируемых США проектов во Вьетнаме, и подтвердила готовность американской стороны развивать сотрудничество и поддержку республики.

С момента восстановления в 1995 году прерванных войной отношений между Ханоем и Вашингтоном Соединенные Штаты превратились для Вьетнама в ключевого торгово-экономического партнера и стали одним из крупнейших экспортных рынков для вьетнамской продукции. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот достиг $123 млрд, что на 11% больше в сравнении с предыдущим годом. США входят в число главных инвесторов экономики Вьетнама: к настоящему времени прямые американские инвестиции в республику превысили $10 млрд.