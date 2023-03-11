В Южной Осетии заявили, что не видят прямых угроз в связи с событиями в Грузии

Глава комитета парламента по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов сообщил, что на случай провокаций Южная Осетия рассчитывает на созданный между республикой и Россией единый контур обороны и безопасности, который направлен на защиту от внешней агрессии

ЦХИНВАЛ, 11 марта. /ТАСС/. Южная Осетия не видит для себя прямых военных угроз в связи с событиями в Грузии, но на случай провокаций рассчитывает на созданный между республикой и Россией единый контур обороны и безопасности, который направлен на защиту от внешней агрессии. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава комитета парламента Южной Осетии по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов.

Собеседник отметил, что события, происходящие в последнее время в Грузии, по своей сути являются попыткой запустить в этой республике сценарий очередной цветной революции, все его основные элементы налицо. Он подчеркнул, что грузинская прозападная оппозиция, чьим ядром по-прежнему остаются сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, действует в интересах внешних сил и не задумывается о серьезных последствиях, которые ждут Грузию в случае осложнения отношений с РФ.

"Любые попытки реализовать на практике воинственные призывы "вернуть" Цхинвал и Сухум могут печально закончиться для самой Грузии. И это должны хорошо понимать те, кто сейчас призывает на митингах в Тбилиси открыть второй фронт против России. После подписания соглашения о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией создан единый контур обороны и безопасности, который направлен на защиту республики от внешней агрессии. Поэтому в случае каких-либо попыток вторжения последует соответствующая реакция, грузинская сторона вместе со своими крикунами на площади Руставели должна это понимать", - подчеркнул Бибилов, отметив, что на сегодняшний день прямых военных угроз для Южной Осетии нет.

По словам политика, изначально всем понятно, что голосование по законопроекту об иностранных агентах было только предлогом к началу массовых акций по дестабилизации ситуации. Он считает, что причина кроется в стремлении США и их союзников создать у границ Российской Федерации новые конфликтные точки, чтобы затруднить выполнение тех задач, которые поставлены в рамках специальной военной операции.

"Грузинские власти до сих пор избегали втягивания в прямую конфронтацию с РФ, очевидно помня о событиях недавнего прошлого и исходя из факта зависимости грузинской экономики от торгово-экономических контактов с Россией. Конечно же, такой прагматичный подход не устраивал те силы на Западе, которые привыкли воспринимать Грузию в качестве военно-политического плацдарма против России на Кавказе", - заключил собеседник агентства.