Сирия считает, что ирано-саудовские дипотношения укрепят стабильность в регионе

В Дамаске также отметили "искренние усилия китайского руководства, предпринятые ради достижения договоренностей" Тегерана и Эр-Рияда

БЕЙРУТ, 11 марта. /ТАСС/. Сирия приветствует достигнутое между Ираном и Саудовской Аравией соглашение о восстановлении дипломатических отношений. Об этом сообщил в субботу сирийский МИД.

"Этот важный шаг приведет к укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, будет способствовать сотрудничеству в интересах народов двух государств и всего региона", - говорится в сообщении Министерства, которое приводит агентство SANA.

В нем отмечается, что в Дамаске "высоко оценивают искренние усилия китайского руководства, предпринятые ради достижения ирано-саудовских договоренностей".

"Сирия выступает за то, чтобы процесс нормализации охватил все арабские страны, - подчеркивается в документе. - Это поможет арабам и их друзьям успешно противостоять опасным вызовам, с которыми они сталкиваются".

В пятницу агентство Tasnim информировало о договоренности Ирана и Саудовской Аравии восстановить дипломатические отношения и планах открыть посольства в течение двух месяцев. С 6 по 10 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем указывается, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.