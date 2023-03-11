Шведские "зеленые" настаивают на запрете ядерного оружия в стране после вступления в НАТО

В законопроекте правительства указано, что у страны "нет причин иметь какое-либо ядерное оружие или постоянные базы в мирное время"

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Партия охраны окружающей среды проголосует против предложения правительства о членстве Швеции в НАТО и предложит собственный законопроект, запрещающий ввоз ядерного оружия в королевство, заявил в субботу председатель партии Пер Булунд в интервью Шведскому радио.

"Мы хотим, чтобы это было закреплено законодательно, - отметил он. - Что произойдет, если у следующей власти будет другое мнение, позволят ли они возможность наличия ядерного оружия на шведской земле? У нас нет на это никаких гарантий".

В законопроекте нынешнего правительства указано, что у Швеции "нет причин иметь какое-либо ядерное оружие или постоянные базы в мирное время".

Правительство Швеции передало в среду законопроект о членстве страны в НАТО на рассмотрение парламента. В случае его одобрения страна становится полноправным членом Североатлантического альянса сразу же после ратификации протокола о присоединении парламентами всех остальных стран - членов НАТО. На данный момент заявка о членстве одобрена 28 странами из 30, ее не поддержали Венгрия и Турция.